تدشين صالة التأشيرات السياحية في جوازات مطار الملك عبدالعزيز

دشنت جوازات مطار الملك عبدالعزيز بجدة، بالتعاون مع شركة مطارات جدة، أمس، منطقة “صالة التأشيرات السياحية” لتسهيل إجراءات القادمين من خلال إصدار التأشيرة عند الوصول.

جاء التدشين بحضور مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ورئيس مجلس إدارة الشركة المهندس رائد المديهيم، والرئيس التنفيذي المهندس أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة.

تقديم أفضل الخدمات

وأكد الفريق اليحيى حرص المديرية العامة للجوازات على تقديم أفضل الخدمات للقادمين إلى المملكة، وتقديم تجربة متميزة وميسرة منذ وصولهم حتى مغادرتهم.