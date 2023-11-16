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ستساهم بدخل قدره 109 مليارات دولار في اقتصاد البلاد

تدشين منطقة Google Cloud بالدمام يعزز طموحات مركز الحوسبة الإقليمي للسعودية

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
تدشين منطقة Google Cloud بالدمام يعزز طموحات مركز الحوسبة الإقليمي للسعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلنت شركة جوجل كلاود Google Cloud رسميًا عن افتتاح منطقتها السحابية الجديدة في الدمام، فيما يهدف هذا التوسع الاستراتيجي إلى تقديم خدمات Google Cloud Platform عالية الأداء، لتلبية احتياجات مجموعة متنوعة من العملاء بدءًا من مؤسسات القطاع العام والشركات الكبيرة وحتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والعالم على نطاق أوسع.

افتتاح منطقة Google Cloud الجديدة بالسعودية

افتتح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة، والرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud توماس كوريان، منطقة Google Cloud في الدمام مساء أمس الأربعاء، بحسب موقع edgemiddleeast.

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وجاء هذا الإعلان خلال حفل إطلاق رسمي حضرته شخصيات رئيسية من Google Cloud، ومنهم الرئيس التنفيذي توماس كوريان، وعبد الرحمن الذهيبان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، وطارق خليل، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجمع الحدث كبار المسؤولين الحكوميين وكبار مسؤولي الابتكار وكبار مسؤولي التكنولوجيا وصناع القرار من مجتمع التكنولوجيا.

Google Cloud في الدمام

وتتوافق هذه الخطوة مع التزام Google Cloud بدعم أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مما يعكس استثمارًا كبيرًا في المشهد التكنولوجي بالمنطقة. وفقًا لبحث أجرته شركة Google Cloud وأجرته شركة Access Partnership، من المتوقع أن تساهم المنطقة السحابية الجديدة بمبلغ إجمالي قدره 109 مليارات دولار في الاقتصاد السعودي بين عامي 2024 و2030، مع تأثيرات اقتصادية محتملة تدعم خلق 148,600 فرصة عمل بحلول عام 2030.

وأعرب عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن ثقته في استثمار Google Cloud. وأشار إلى أن الاستثمار في Google Cloud يعد خطوة استراتيجية وأضاف السواحة: “نحن على ثقة من أنه سيعزز طموحات مركز الحوسبة الإقليمي للمملكة، بالإضافة إلى دعم محرك ريادة الأعمال الرقمية لدينا وتسريع الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال عبر القطاعين العام والخاص”.

مواكبة التحولات التكنولوجية في العالم

سلط توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud، الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي. وقال: “إننا نشهد أحد أهم التحولات التكنولوجية في التاريخ، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء طرق جديدة تمامًا للمؤسسات لحل المشكلات، وإشراك العملاء، والعمل بكفاءة أكبر.

وتابع “ستساعد منطقتنا السحابية الجديدة في المملكة العربية السعودية مؤسسات القطاعين العام والخاص على تحقيق أقصى استفادة من بياناتها، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي التوليدية، وخلق ثقافة الابتكار مدعومة ببنية تحتية حديثة ومستدامة مع أمان مدمج”.

أهمية المنطقة السحابية في الدمام

ومن المتوقع أن تلعب منطقة الدمام السحابية الجديدة دوراً حيوياً في دعم طموحات النمو لـ 1.2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة العربية السعودية. ولتشجيع نمو الشركات الناشئة بشكل أكبر.

وسيكون برنامج Google for Startups Cloud متاحًا في الدولة في الربع الأول من عام 2024، مما يوفر للشركات الناشئة المؤهلة إمكانية الوصول إلى الدعم الفني والموجهين وخبراء الصناعة وما يصل إلى 200000 دولار أمريكي في شكل أرصدة سحابية خلال أول عامين.

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