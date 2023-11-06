تراجع أرباح أسواق العثيم 91.8% إلى 62.4 مليون ريال طريقة الحصول على تأشيرة زيارة أعمال “مستثمر زائر” ارتفاع أرباح الغاز الأهلية الفصلية إلى 57.2 مليون ريال الداخلية تعلن عن وظائف مدنية في برنامج المدن الطبية مساند: 4 طرق لإثبات القدرة المالية لإصدار تأشيرة الاستقدام أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 9 مناطق القنوات الناقلة لـ مباراة توتنهام ضد تشيلسي خدمة مجانية من ناسا: الفضاء في متناول يدك التعادل السلبي يحسم مباراة الريال ضد رايو فاليكانو يوفنتوس يعزز تواجده في الوصافة بهدف في فيورنتينا
تراجع صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم بنسبة 91.76% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 62.38 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 756.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح “أسواق العثيم” بنسبة 55.26% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 139.43 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.
وقالت “أسواق العثيم” في بيان على “تداول”، اليوم الاثنين، إن نتائج الربع المماثل من العام السابق تضمنت أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 701.2 مليون ريال بعد الزكاة من بيع استثمار في شركة زميلة وبيع أرض استثمارية في المدينة المنورة.
وأضافت أنه بدون العمليات غير المتكررة فإن أرباح الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت بنسبة 12%، ويعود ذلك إلى نمو المبيعات بنسبة 4.21% من الفروع القائمة والجديدة، وتحسن هامش الربح بالإضافة إلى تحقيق أرباح من استثمار السيولة النقدية الفائضة في ودائع مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بالرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 وتراجع أداء الشركات الزميلة.
وانخفض صافي أرباح “أسواق العثيم” بنسبة 64.58% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 321.82 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 908.71 مليون ريال أرباحها في التسعة أشهر الأولى من 2022.