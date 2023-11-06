تراجع أرباح أسواق العثيم 91.8% إلى 62.4 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم بنسبة 91.76% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 62.38 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح نحو 756.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح “أسواق العثيم” بنسبة 55.26% في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 139.43 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

تراجع أرباح أسواق العثيم

وقالت “أسواق العثيم” في بيان على “تداول”، اليوم الاثنين، إن نتائج الربع المماثل من العام السابق تضمنت أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 701.2 مليون ريال بعد الزكاة من بيع استثمار في شركة زميلة وبيع أرض استثمارية في المدينة المنورة.

وأضافت أنه بدون العمليات غير المتكررة فإن أرباح الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت بنسبة 12%، ويعود ذلك إلى نمو المبيعات بنسبة 4.21% من الفروع القائمة والجديدة، وتحسن هامش الربح بالإضافة إلى تحقيق أرباح من استثمار السيولة النقدية الفائضة في ودائع مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك بالرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتسويق المصاحبة لافتتاح الفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 وتراجع أداء الشركات الزميلة.

انخفاض صافي الربح

وانخفض صافي أرباح “أسواق العثيم” بنسبة 64.58% في التسعة أشهر الأولى من 2023، إلى نحو 321.82 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 908.71 مليون ريال أرباحها في التسعة أشهر الأولى من 2022.