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تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ 237.72 ريال

الثلاثاء ٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٣ صباحاً
تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم وعيار 24 بـ 237.72 ريال
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها منذ مطلع الشهر الجاري، وذلك مرتبط بحركة العرض والطلب على الذهب في الأسواق العالمية باعتباره الملاذ الآمن في وقت الأزمات.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وفي مستهل التداولات تراجعت أسعار الذهب في السعودية حيث سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 237.72 ريال مقارنة مع 240.19 ريال التي سجلها يوم 5 نوفمبر الجاري، فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 217.91 ريال مقارنة مع 219.27 ريال والتي سجلها مطلع الشهر.

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وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم حوالي 208.00 ريال فيما سجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 178.29 ريال مقارنة مع 209.73 ريال و179.77 ريال التي تم تسجيلها أمس على التوالي.

سعر الذهب في الأسواق العالمية

وكان سعر الذهب في الأسواق العالمية تراجع في ختام تعاملات الأمس بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1979.19 دولار للأونصة بعد ارتفاعه فوق المستوى الرئيسي 2000 دولار يوم الجمعة. وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب منخفضة 0.5% إلى 1988.60 دولار.

وانخفض البلاتين 2.5% إلى 906.86 دولار، وانخفض البلاديوم 1.9% إلى 1098.54 دولار، ويتجه كلاهما إلى أكبر خسارة يومية منذ أكتوبر.

وكان الذهب ارتفع أكثر من 7% في أكتوبر الماضي بعد اندلاع المواجهات بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة منذ قرابة شهر.

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