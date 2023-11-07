تراجع أسعار الذهب في السعودية بسبب مؤشرات الدولار

تراجعت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية وحول العالم عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، وسط متابعة الأسواق للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

انخفاض أسعار الذهب

انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.55% أو 10.6 دولار عند 1988.6 دولار للأوقية، بعد أن لامست 1986.7 دولار.

بينما صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 0.1% عند 105.15 نقطة في الساعة 09:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

أسباب انخفاض الذهب

وأظهرت أداة “فيد واتش” ترجيح المستثمرين لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي من سياسته النقدية بنسبة 90.2% خلال الاجتماع القادم في ديسمبر، مقارنة بـ 95.2% نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت “ليزا كوك” عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، لا يبدو مدفوعًا بتوقعات المستثمرين بزيادات أخرى في أسعار الفائدة.

تراجع الذهب السوق السعودية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2023 في السعودية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق السعودية، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في السعودية، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، 239.66 ريال (63.88 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21، 209.70 ريال (55.90 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18، 179.74 ريال (47.91 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب، 7,453 ريال (1,987 دولار).