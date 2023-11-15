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تباطؤ تضخم الاقتصاد الأمريكي في أكتوبر

تراجع الدولار بعد مؤشرات أسعار الفائدة

الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
تراجع الدولار بعد مؤشرات أسعار الفائدة
المواطن - فريق التحرير

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تراجع الدولار بعد أن أظهرت بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة علامات على تباطؤ التضخم في أكتوبر، مما يزيد من احتمالات إحجام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة.

التخلي عن رفع أسعار الفائدة

وقال مكتب إحصاء العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية: إن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم تتغير الشهر الماضي وسط تراجع أسعار البنزين بعد ارتفاعها 0.4% في سبتمبر.

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وأضاف المكتب أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي 3.2 بالمائة في أكتوبر انخفاضًا من 3.7% في سبتمبر. وقال برايان جاكوبسن كبير خبراء الاقتصاد لدى أنيكس ويلث مانجمنت بولاية ويسكونسن: “يمكنكم أن تقولوا وداعًا لعهد رفع أسعار الفائدة”.

انخفاض مؤشر الدولار

وقال ماثيو ميسكين كبير الخبراء الإستراتيجيين المشارك لشؤون الاستثمار لدى “جون هانكوك إنفستمنت مانجمنت” في بوسطن: إن من المرجح أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تباطؤ التضخم وضعف سوق العمل. وأضاف: “يبدو أن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى… صار أقل احتمالًا؛ نظرًا لبيانات التضخم الضعيفة”.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.97 بالمائة إلى 104.600810، بينما ارتفع اليورو 1.13% إلى 1.0818 دولار، في حين صعد الين الياباني 0.59% إلى 150.79 للدولار.

قرارات المركزي الأمريكي

وعارض رئيس البنك جيروم باول وفريقه المعني بصنع السياسات النقدية في الأيام الماضية توقعات السوق بأن المركزي الأمريكي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة القاسية بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية الأخير.

وتعرض الين في وقت سابق لضغوط بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام، وكان قد قفز لفترة وجيزة مقابل الدولار أمس الاثنين.

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