تراجع درجات الحرارة وطريف تسجل 6 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد حدوث انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على مناطق وسط السعودية تشمل العاصمة الرياض.

وقال المركز إنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين ( ْ15 – ْ12) درجة مئوية، بمشيئة الله.

درجات الحرارة

من جهة أخرى سجلت طريف أقل درجة حرارة اليوم بين المدن السعودية بوقع 6 درجات مئوية بينما سجلت القريات 8 درجات فيما سجل كل من تبوك وسكاكا 9 درجات.

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.