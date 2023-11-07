ترامب : إيران كانت تستأذني قبل استهداف قواعدنا بالعراق لأغراض سياسية

كشف الرئيس الأمريكي السابق عن تفاصيل غريبة حول استهداف إيران للقواعد الأمريكية في العراق، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تأتي لأغراض سياسية لحماية النظام الحاكم في طهران.

ترامب ينتقد بايدن

وكان ترامب يتحدث بين أنصاره أمس وأراد التذكير بقوته خلال رئاسة أمريكا مقارنة مع ضعف إدارة الرئيس جو بايدن وتأثير ذلك سلبيًا على صورة أمريكا الخارجية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق هذه قصة لم أروِها من قبل، عندما أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار، كان عمر الطائرة 14 عامًا، ولم تكن مفيدة جدًا، لكن كانت على مقربة منها طائرة كبيرة بمحركات وعلى متنها 39 مهندسًا وطيّارًا، وسألت القادة العسكريين: “هل أسقطوا الطائرة التي خلفها؟” قالوا: “لا يا سيدي، لم يفعلوا”. قلت، هذا مثير للاهتمام.

ضرب إيران

وتابع : لكن كان علينا أن نضرب إيران، لذلك ضربناهم بقوة، لقد حطمنا راداراتهم وأشياء مختلفة، وأدليت بتصريح مفاده أنهم إذا ردوا علينا، فسنفعل بهم أشياء لم يعتقدوا أنها ممكنة أبدًا.

واستطرد بالقول : إيران، هذه إيران هي نفس إيران التي تمسح وجه بايدن في الوحل. اتصلوا بنا وقالوا “ليس لدينا خيار علينا أن نضربكم لحفظ ماء الوجه” وأنا فهمت ذلك، لقد ضربناهم، عليهم أن يفعلوا شيئا، وقالوا “سنقوم بإطلاق 18 صاروخاً على قاعدة عسكرية معينة لديكم، لكن لا تقلقوا، لن تصل الصواريخ إلى القاعدة”. هل تتذكرون تلك الليلة؟

وأجاب بقوله : كنت الوحيد الذي لم يكن متوترًا لأنني كنت أعرف ما سيحدث، خمسة من الصواريخ التي أطلقتها إيران انفجرت في الهواء والباقي سقط خارج منطقة القاعدة. لم أخبر تلك القصة من قبل، لكن هذه القصة تعرف عبارة الاحترام لأمتنا وبلدنا.