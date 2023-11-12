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تصدر الرئيس السابق في استطلاعات الرأي

ترامب المرشح الجمهوري الوحيد لانتخابات الرئاسة حتى بعد الإدانة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
ترامب المرشح الجمهوري الوحيد لانتخابات الرئاسة حتى بعد الإدانة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الحزب الجمهوري أنه لن يغير ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة المقررة في 2024، حتى في حالة إدانة الرئيس السابق في القضايا المرفوعة عليه والتي من المتوقع بشكل كبير أن يتم إدانته فيها.

ترامب مرشح الحزب الجمهوري

وقالت رونا مكدانيل، رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: إن اللجنة ستدعم الرئيس السابق دونالد ترامب كمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024 إذا اختاره الناخبون حتى لو أدين بارتكاب جريمة. وقالت: “من يختاره الناخبون هو المرشح المناسب”.

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وأضافت مكدانيل في حوار عبر شبكة “سي إن إن”، يوم الأحد، عندما سئلت عما إذا كان ترامب مؤهلًا ليكون مرشحًا إذا أدين: “أعلم أن هذا أمر مهم، لكن كرئيسة للحزب، سأدعم من يختاره الناخبون، ونعم، إذا اختاروا دونالد ترامب. إن الناخبين ينظرون إلى هذا، ويعتقدون أن هناك نظام عدالة ذا مستويين. وأنت ترى ذلك، لقد انعكس ذلك في استطلاعات الرأي”.

تقدم ترامب في استطلاعات الرأي

ويتقدم ترامب في استطلاعات الرأي بفارق كبير عن جميع منافسيه من الحزب الجمهوري، وقد حصل على زيادة في التأييد بعد توجيه لوائح الاتهام إليه في أربع ولايات قضائية منفصلة.

وتعتقد نسبة كبيرة من الناخبين الجمهوريين أن مشاكل ترامب القانونية لها دوافع سياسية، وفقًا لاستطلاع أجرته شبكة “سي بي إس نيوز” بالتعاون مع “يوغوف”.

هيمنة ترامب

وكشفت استطلاعات الرأي الأخيرة التي أجرتها صحيفة “نيويورك تايمز” عن هيمنة ترامب ليس فقط بين الحزب الجمهوري ولكن داخل الولايات المتأرجحة الرئيسية في عام 2024.

وأظهر الاستطلاع تقدم ترامب على بايدن في خمس من الولايات الست المتأرجحة التي فاز بها بايدن في عام 2020.

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