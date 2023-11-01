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بعد تراجع أرقام بايدن

ترامب يثير الذعر في البيت الأبيض

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
ترامب يثير الذعر في البيت الأبيض
المواطن - فريق التحرير

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يدق أنصار الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقوس الخطر بشأن احتمال فوز غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024، بعد تفوق الأخير بشكل لافت في استطلاعات الرأي.

تفوق ترامب

وبالرغم من المشاكل القانونية والمحاكمات التي واجهها الرئيس الأمريكي السابق إلا أنه هو المتقدم بين مرشحي الحزب الجمهوري لسباق 2024، رغم مشاكله القانونية التي ليس لها تأثير يذكر على دعم الناخبين الجمهوريين حتى الآن.

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ويرى ستيف شميدت، الخبير السابق في الحزب الجمهوري، والذي ترك الحزب عام 2018، أنه : إذا تم إجراء الانتخابات غداً فسيكون دونالد ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.

ويعزو شميدت سبب تراجع أرقام بايدن إلى سياسات بايدن الاقتصادية الفاشلة، والتي قد تكون سبب إعادة انتخاب غريمه الرئيسي.

أما نيكولاس لانوم الكاتب في في فوكس نيوز فيؤكد أن: من لا يعتقد أن دونالد ترامب سيفوز في انتخابات 2024 فهو أحمق تماماً.

تراجع أرقام بايدن

وبحسب الاستطلاع، الذي أجرته جامعة سافولك يو إس إيه توداي في 23 أكتوبر الماضي، فإن 37% فقط من الناخبين المسجلين سيدعمون بايدن بينما قال 41% منهم إنهم يرفضون أداء الرئيس الأمريكي بشدة، بينما قال 13% فقط إنهم يوافقون عليه بشدة.

وأعلن النائب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا، دين فيليبس، أن بايدن يواجه تحدياً كبيراً في الانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024. واعترف فيليبس لصحيفة The Atlantic أنه لا يعتقد أن بايدن سيهزم الرئيس السابق في نوفمبر الجاري، كما استند إلى نسبة 76% من الناخبين ممن قالوا إن بايدن لم يعد قادراً على الخدمة لفترة ولاية أخرى.

وقال فيليبس: يجب أن يشعر البيت الأبيض بالرعب لأن أرقام بايدن آخذة في الانخفاض. وهناك ديمقراطيون يشعرون بالخوف من التحدث علناً عما يفكرون به.

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