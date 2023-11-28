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في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل جيرونا وأتلتيك بيلباو

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل جيرونا وأتلتيك بيلباو
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي جيرونا لوصافة ترتيب الدوري الإسباني، وذلك بعد تعادله أمس مع نادي أتلتيك بيلباو بهدف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر البطولة.

وسجل للفريق الأحمر والأبيض اللاعب الأوكراني فيكتور تسيجانكوف، بينما سجل لفريق أتلتيك بيلباو اللاعب إينياكي ويليامز.

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جيرونا في الوصافة 

وبعد المباراة، جاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: ” ريال مدريد في الصدارة برصيد 35 نقطة، جيرونا ثانيًا برصيد 35 نقطة، أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 31 نقطة، برشلونة رابعًا برصيد 31 نقطة، أتلتيك بيلباو خامسًا برصيد 25 نقطة، ريال سوسيداد سادسًا برصيد 25 نقطة، ريال بيتيس سابعًا برصيد 24 نقطة، خيتافي ثامنًا برصيد 19 نقطة، رايو فاليكانو في المركز التاسع، فالنسيا عاشرًا ولكل منهما 19 نقطة”.

فريق جيرونا - ترتيب الدوري الإسباني

وفي المركز الـ11 يتواجد فريق لاس بالماس برصيد 18 نقطة، فياريال في المركز الـ12 وديبورتيفو ألافيس في المركز الـ13 ولكل منهما 15 نقطة، أوساسونا في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة، إشبيلية في المركز الـ15 برصيد 12 نقطة، قاديش في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، ريال مايوركا في المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، سيلتا فيجو في المركز الـ18، غرناطة في المركز الـ19 برصيد 7 نقاط، ألميريا في المركز الـ20 برصيد 3 نقاط.

بليند لاعب هولندا - جيرونا

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