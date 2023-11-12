ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

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انتهت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا أمس بفوز الريال بنتيجة 5-1، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.
وشهدت مباراة ريال مدريد وفالنسيا تألقًا من النجم البرازيلي فينسيوس جونيور الذي سجل هدفين كما سجل مواطنه رودريجو هدفين وداني كارفخال هدفًا.
وافتُتحت مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني أول أمس، بخسارة سيلتا فيجو ضد فريق أتلتيك بيلباو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
وفي لقاءات الأمس، خسر رايو فاليكانو من جيرونا بنتيجة هدفين لهدف، وفاز ريال سوسيداد على ألميريا بنتيجة 3-1، بينما تعادل أوساسونا مع لاس بالماس بهدف لكل فريق، وتعادل خيتافي مع غرناطة بهدف لكل فريق، وفاز الريال على فالنسيا بخمسة أهداف لهدف.
ويتواجد جيرونا في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، ريال مدريد ثانيًا برصيد 32 نقطة، برشلونة في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، أتلتيكو مدريد رابعًا، أتلتيك بيلباو خامسًا برصيد 24 نقطة، ريال سوسيداد سادسًا برصيد 22 نقطة، ريال بيتيس سابعًا برصيد 20 نقطة، لاس بالماس ثامنًا برصيد 18 نقطة، فالنسيا تاسعًا برصيد 18 نقطة، رايو فاليكانو عاشرًا برصيد 18 نقطة، خيتافي في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.
ويتواجد أوساسونا في المركز الـ12 برصيد 14 نقطة، فياريال في المركز الـ13 برصيد 12 نقطة، ديبورتيفو ألافيس في المركز الـ14 برصيد 12 نقطة، إشبيلية في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة، قاديش في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، ريال مايوركا في المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، سيلتا فيجو في المركز الـ18 وغرناطة في المركز الـ19 ولكل منهما 7 نقاط، ألميريا في المركز الـ20 برصيد 3 نقاط.