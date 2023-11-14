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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباريات الجولة الـ12

الثلاثاء ١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباريات الجولة الـ12
المواطن - فريق التحرير

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حافظ فريق مانشستر سيتي على صدارته لـ ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الـ12 من عمر المسابقة أول أمس الأحد.

وكانت مباريات السبت الماضي في الجولة الـ12 انتهت بفوز وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 2- 1، وفاز آرسنال على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف، وفاز إيفرتون على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، وفاز بورنموث على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

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وانتهت مباريات أول أمس الأحد، بفوز أستون فيلا على فولهام بثلاثية لهدف، وفاز ليفربول على برينتفورد بثلاثية دون رد، وفاز وست هام يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل برايتون مع شيفيلد يونايتد بهدف لكل فريق، وتعادل تشيلسي مع مانشستر سيتي برباعية لكل فريق.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي: مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 28 نقطة، ليفربول ثانيًا وآرسنال ثالثًا ولكل منهما 27 نقطة، توتنهام هوتسبير رابعًا برصيد 26 نقطة، أستون فيلا خامسًا برصيد 25 نقطة، مانشستر يونايتد سادسًا برصيد 21 نقطة، نيوكاسل يونايتد سابعًا برصيد 20 نقطة، برايتون ثامنًا برصيد 19 نقطة.

ليفربول ضد برينتفورد
جانب من المباراة – المصدر @LFC

وست هام يونايتد تاسعًا برصيد 17 نقطة، تشيلسي في المركز العاشر، برينتفورد في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، إيفرتون في المركز الـ 14 برصيد 14 نقطة، نوتنغهام في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، فولهام في المركز الـ16 برصيد 12 نقطة، بورنموث في المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط، شيفيلد يونايتد في المركز الـ19 برصيد 5 نقاط، بيرنلي في المركز الـ20 برصيد 4 نقاط.

 

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