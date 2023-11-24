ترتيب الدوري السعودي بعد ثلاثية النصر ضد الأخدود

اختُتمت مباريات اليوم الجمعة في افتتاح مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز النصر على الأخدود بثلاثية دون رد، وفوز الرياض على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل الاتحاد والاتفاق، وفوز الطائي على الرائد برباعية مقابل 3 أهداف.

النصر يقلص الفارق مع الهلال المتصدر

ويتواجد الهلال في الصدارة برصيد 35 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 34 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 25 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 25 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا في ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 15 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، الرياض في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الطائي في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، الحزم في المركز الـ18 برصيد 7 نقاط.

مباريات السبت في دوري روشن

وتُختتم مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة 5 مباريات.

في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية سيلعب “الحزم ضد الهلال”، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة تُقام مباريات “الأهلي والشباب” و”الوحدة ضد الخليج” و”الفتح ضد الفيحاء” و”ضمك ضد أبها”.