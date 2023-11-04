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في الجولة الـ12

ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات السبت

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات السبت
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نادي الهلال على انفراده بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ12.

وكانت مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن، انطلقت بداية من أمس، بالتعادل بين الطائي والفيحاء بثلاثية لكل فريق، بينما فاز الهلال على الفتح بثنائية دون رد، وفاز الشباب على الاتحاد بهدف دون رد.

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وفي مباريات اليوم، فاز أبها على الأخدود بثلاثية مقابل هدفين، وفاز النصر على الخليج بثنائية دون رد، وتعادل الاتفاق بدون أهداف مع الرائد.

ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 32 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 28 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 24 نقطة، الفتح رابعًا برصيد 23 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء ثامنًا والشباب تاسعًا ولكل منهما 15 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز الـ11 وأبها في المركز الـ12 ولكل منهما 13 نقطة.

الاتفاق ضد الرائد

الطائي في المركز الـ13 والرياض في المركز الـ14 ولكل منهما 11 نقطة، الخليج في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط.

وتُختتم مباريات الجولة الـ12 غدًا بإقامة 3 مباريات وهم ” التعاون ضد ضمك” و ” الحزم ضد الوحدة” و ” الأهلي ضد الرياض”.

أبها ضد الأخدود

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