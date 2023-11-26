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ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الـ14

الأحد ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجولة الـ14
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نادي الهلال على انفراده بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الـ14 أمس السبت.

وكانت مباريات الجولة الـ14 من دوري روشن، انطلقت بداية من أول أمس الجمعة بفوز النصر على الأخدود بثلاثية دون رد، وفوز الرياض على التعاون بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل الاتحاد والاتفاق، وفوز الطائي على الرائد برباعية مقابل 3 أهداف.

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وفي مباريات أمس السبت، فاز الهلال على الحزم بنتيجة 9- 0، وتعادل الأهلي بدون أهداف مع الشباب، بينما فاز الوحدة على الخليج بنتيجة 3- 1، بينما فاز الفيحاء على الفتح بهدف دون رد، وفاز ضمك في ديربي المحالة على أبها بنتيجة 4- 2.

الأهلي وضمك - 1

ترتيب الدوري السعودي

وجاء ترتيب دوري روشن، بعد ختام مباريات الجولة الـ14 كالتالي: الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 34 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 27 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 25 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 25 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 23 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 19 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 19 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 18 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، الرياض في المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، الطائي في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، الخليج في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 ولكل منهما 13 نقطة، الأخدود في المركز الـ16، الرائد في المركز الـ17، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط.

النصر - الأخدود - رونالدو - ترتيب دوري روشن - ترتيب الدوري السعودي

 

 

 

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