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في الجولة الـ12

ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الشباب ضد الاتحاد

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الشباب ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نادي الهلال على انفراده بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الـ12.

نتائج مباريات الجمعة

وكانت مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين السعودي، انتهت بالتعادل بين الطائي والفيحاء بثلاثية لكل فريق، بينما فاز الهلال على الفتح بثنائية دون رد، وفاز الشباب على الاتحاد بهدف دون رد.

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ترتيب الدوري السعودي

ويتواجد الهلال في الصدارة برصيد 32 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 25 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 24 نقطة، الفتح رابعًا برصيد 23 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا في ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة.

الهلال والفتح - 4

الفيحاء في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، الشباب تاسعًا برصيد 15 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز الـ11 برصيد 13 نقطة، الطائي في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، الرياض في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، الخليج في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، أبها في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ17 “قبل الأخير” برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الـ18 والأخير برصيد 5 نقاط.

نادي الاتحاد ضد الشباب

وتُستكمل مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.

وتُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.

الفيحاء والطائي

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