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ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ12

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة الـ12
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم السعودية، انطلاق مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي الجمعة بإقامة 3 مباريات.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ12 بمواجهتين عند الساعة السادسة مساء، حيث يلعب الطائي والفيحاء على إستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد، ويُلاقي الفتح نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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وفي قمة مواجهات الجولة الـ12 بدوري روشن السعودي، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الاتحاد، عند الساعة التاسعة مساء، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وقبل انطلاق مباريات الجمعة، جاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي: “الهلال في المركز الأول برصيد 29 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 25 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 24 نقطة، الفتح رابعًا برصيد 23 نقطة، الأهلي خامسًا برصيد 22 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 20 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 14 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 13 نقطة، الوحدة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

مباراة الفتح والشباب
جانب من المباراة – المصدر @KingCupSA

الشباب متواجد في المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، الرياض في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، الخليج في المركز الـ13 والطائي في المركز الـ14 وأبها في المركز الـ15 ولكل منهم 10 نقاط.

الأخدود في المركز الـ16 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز السابع عشر “قبل الأخير” برصيد 7 نقاط، الرائد في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 5 نقاط.

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