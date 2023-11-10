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في الجولة الـ13 من دوري روشن

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباراتي الجمعة

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباراتي الجمعة
المواطن - فريق التحرير

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حافظ نادي الهلال على انفراده بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات اليوم الجمعة في الجولة الـ13 من عمر مسابقة دوري روشن.

نتائج مباريات الخميس والجمعة

وانتهت مباريات أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.

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الأهلي وضمك - 1

وفي مباراتي اليوم، فاز الهلال على التعاون بنتيجة 2- 0، وفاز الاتحاد على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.

الاتحاد ضد أبها - دوري روشن

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويتواجد نادي الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 برصيد 35 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 28 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 16 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 15 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 15 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، ويتواجد الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الرياض في المركز الـ14، برصيد 12 نقطة، ، الطائي في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة، الرائد في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط، الأخدود في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط.

ميشايل - الهلال والتعاون

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