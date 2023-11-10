ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد نهاية مباراتي الجمعة

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حافظ نادي الهلال على انفراده بـ صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد ختام مباريات اليوم الجمعة في الجولة الـ13 من عمر مسابقة دوري روشن.
وانتهت مباريات أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.
وفي مباراتي اليوم، فاز الهلال على التعاون بنتيجة 2- 0، وفاز الاتحاد على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.
ويتواجد نادي الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023 برصيد 35 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 28 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 16 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 15 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 15 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، ويتواجد الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الرياض في المركز الـ14، برصيد 12 نقطة، ، الطائي في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة، الرائد في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط، الأخدود في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط.