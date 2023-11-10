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في افتتاح الجولة الـ13

ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد ختام مباريات الخميس

الجمعة ١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
ترتيب الدوري السعودي 2023 بعد ختام مباريات الخميس
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباريات أمس الخميس في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك في افتتاح مباريات الجولة الـ13.

ترتيب الدوري السعودي 2023

ويتواجد نادي الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي 2023 برصيد 32 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 28 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 25 نقطة، الفتح خامسًا برصيد 24 نقطة، الاتحاد سادسًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الوحدة ثامنًا برصيد 16 نقطة، ضمك تاسعًا برصيد 15 نقطة، الفيحاء عاشرًا برصيد 15 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، ويتواجد الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الرياض في المركز الـ14، برصيد 12 نقطة، ، الطائي في المركز الـ15 برصيد 11 نقطة، الرائد في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط، الأخدود في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط.

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الرياض والفتح - 3

وتُستكمل منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، بمواجهتين، وسط صراع قوي بين الفرق للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره التعاون، عند الساعة السادسة مساء، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

الشباب والرائد - 23

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أبها في دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ضمك ضد الأهلي

 

 

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