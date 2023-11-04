ترتيب الدوري الفرنسي بعد ثلاثية باريس سان جيرمان

حقق الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان فوزًا كبيرًا على نادي مونبيليه بثلاثية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل لـ سان جيرمان في المباراة كل من ” كانج إن لي” و ” وارين زايري” و ” فيتينا” في الدقائق 10 و 58 و 66.

باريس سان جيرمان في الصدارة

ويتواجد باريس سان جيرمان في الصدارة برصيد 24 نقطة، نيس ثانيًا برصيد 22 نقطة، موناكو ثالثًا برصيد 20 نقطة، ليل رابعًا برصيد 18 نقطة، ستاد ريمس خامسًا برصيد 17 نقطة، ستاد بريست سادسًا برصيد 15 نقطة، نانت سابعًا برصيد 14 نقطة، رين ثامنًا برصيد 12 نقطة، مارسيليا تاسعًا برصيد 12 نقطة، لانس عاشرًا برصيد 12 نقطة، مونبيليه في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة، تولوز في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، لوهافر في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة، ستراسبورج في المركز الـ14 برصيد 11 نقطة، لوريان في المركز الـ15 برصيد 10 نقاط، ميتز في المركز الـ16 برصيد 9 نقاط، كليرمون في المركز الـ17 برصيد 5 نقاط، ليون في المركز الـ18 والأخير برصيد 3 نقاط.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ11 من الدوري الفرنسي، اليوم بإقامة مباراة لوريان ضد لانس، وفي العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، تُقام مباراة مارسيليا ضد ليل.

وفي الغد، تُقام مباريات ” ليون ضد ميتز” و ” نانت ضد ستاد ريمس” و ” ستراسبورج ضد كليرمون” و ” تولوز ضد لوهافر” و ” موناكو ضد ستاد بريست” و ” نيس ضد رين”.