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في تصفيات كأس العالم 2026 عن إفريقيا

ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب الجزائر على موزمبيق

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب الجزائر على موزمبيق
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا اليوم على منتخب موزمبيق بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

فوز ثمين لـ منتخب الجزائر 

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل منتخب محاربي الصحراء هدفين عبر كل من فارس شعيبي ورامز زروقي في الدقيقتين الـ 69 والـ80.

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منتخب الجزائر

وبعد المباراة، أصبح رصيد محاربي الصحراء 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، غينيا كوناكري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، منتخب موزمبيق ثالثًا برصيد 3 نقاط، بوتسوانا رابعًا برصيد صفر من النقاط، أوغندا في المركز الخامس، الصومال في المركز السادس.

منتخب الجزائر

وسبق لـ الفريق الجزائري الصعود لنهائيات كأس العالم في 4 مناسبات أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.

منتخب الجزائر

 

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