ترتيب المجموعة السابعة بعد فوز منتخب الجزائر على موزمبيق

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حقق منتخب الجزائر الأول لكرة القدم فوزًا ثمينًا اليوم على منتخب موزمبيق بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، سجل منتخب محاربي الصحراء هدفين عبر كل من فارس شعيبي ورامز زروقي في الدقيقتين الـ 69 والـ80.
وبعد المباراة، أصبح رصيد محاربي الصحراء 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، غينيا كوناكري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، منتخب موزمبيق ثالثًا برصيد 3 نقاط، بوتسوانا رابعًا برصيد صفر من النقاط، أوغندا في المركز الخامس، الصومال في المركز السادس.
وسبق لـ الفريق الجزائري الصعود لنهائيات كأس العالم في 4 مناسبات أعوام 1982 و1986 و2010 و2014.