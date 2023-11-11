ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13

اختُتمت اليوم السبت، مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد إقامة 3 مباريات وهم ” الفيحاء ضد الاتفاق” و ” الأخدود ضد الحزم” و ” الوحدة ضد النصر”.

نتائج الجولة الـ13

وكانت مباريات الجولة الـ13 انطلقت بداية من أول أمس الخميس، حيث انتهت بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباراتي أمس الجمعة، فاز الهلال على التعاون بنتيجة 2- 0، وفاز الاتحاد على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.

وفي مواجهات اليوم السبت، تعادل الفيحاء بدون أهداف مع الاتفاق، وفاز الأخدود على الحزم بثنائية لهدف، وفاز النصر على الوحدة بنتيجة 3-1.

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي: ” الهلال في الصدارة برصيد 35 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 31 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 16 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 16 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 15 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، ويتواجد الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الرياض في المركز الـ14، برصيد 12 نقطة، ، الطائي في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 11 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط.