Icon

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13 Icon مشاركات واسعة لفعّالية المشي في مختلف المناطق Icon النصر يهزم الوحدة بثلاثية ويحافظ على وصافته لـ دوري روشن Icon كريستيانو رونالدو ينفرد بـ صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي Icon قمم السودة تبهر العالم بعد عرضها في تايمز سكوير وبيكاديلي Icon موعد مباراة صن داونز ضد الوداد والقنوات الناقلة Icon ساعات من الضحك يعيشها زوار موسم الرياض في مسرحية تطبق الشروط والأحكام Icon ثنائية تُهدي يوفنتوس ضد كالياري صدارة الدوري الإيطالي Icon الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس مالي Icon الأمطار تتزامن مع اختبارات الفصل الدراسي الأول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
أُقيمت على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت

ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ13
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اختُتمت اليوم السبت، مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد إقامة 3 مباريات وهم ” الفيحاء ضد الاتفاق” و ” الأخدود ضد الحزم” و ” الوحدة ضد النصر”.

نتائج الجولة الـ13

وكانت مباريات الجولة الـ13 انطلقت بداية من أول أمس الخميس، حيث انتهت بفوز الرائد على نادي الشباب بثنائية لهدف، وفاز الخليج على الطائي بثلاثية لهدف، وتعادل الرياض مع الفتح بهدف لكل فريق، وتعادل ضمك مع الأهلي بنتيجة هدفين لكل فريق.

قد يهمّك أيضاً
أسعار الذهب في السعودية اليوم دون أدنى مستوى في أسبوع

أسعار الذهب في السعودية اليوم دون أدنى مستوى في أسبوع

رحلة المرأة في التاريخ الإسلامي بمعرض جامعة الأميرة نورة 

رحلة المرأة في التاريخ الإسلامي بمعرض جامعة الأميرة نورة 

كورونا - بنزيما - الاتحاد ضد أبها -

وفي مباراتي أمس الجمعة، فاز الهلال على التعاون بنتيجة 2- 0، وفاز الاتحاد على نادي أبها برباعية مقابل هدفين.

وفي مواجهات اليوم السبت، تعادل الفيحاء بدون أهداف مع الاتفاق، وفاز الأخدود على الحزم بثنائية لهدف، وفاز النصر على الوحدة بنتيجة 3-1.

النصر - رونالدو - النصر والوحدة

ترتيب دوري روشن

وجاء ترتيب دوري روشن كالتالي: ” الهلال في الصدارة برصيد 35 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 31 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 16 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 16 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 15 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، ويتواجد الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الرياض في المركز الـ14، برصيد 12 نقطة، ، الطائي في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 11 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط.

الفيحاء والاتفاق - 1

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند سعيد
السعودية اليوم

اليوم .. صرف راتب أكتوبر ويك إند...

السعودية اليوم
2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في مشروع الوادي بأبها
السعودية اليوم

2000 وحدة سكنية و1900 غرفة فندقية في...

السعودية اليوم
تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي عدوى قاتلة
العالم

تحذير من قطرة مرطبة للعين بعد تفشي...

العالم
تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة نابولي ضد ميلان

الرياضة
أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في أماكن آمنة
أخبار رئيسية

أمطار غزيرة حتى الجمعة والمدني: ابقوا في...

أخبار رئيسية
الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم
الرياضة

الاتحاد يسعى لاستعادة بريقه ضد الحزم

الرياضة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة العاشرة
الرياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة...

الرياضة
تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن في السعودية
السوق

تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط وسيط الشحن...

السوق