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بالتزامن مع جولة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

ترحيب روسي صيني بالهدنة المؤقتة في غزة وتبادل الأسرى

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ صباحاً
ترحيب روسي صيني بالهدنة المؤقتة في غزة وتبادل الأسرى
المواطن - فريق التحرير

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رحبت روسيا والصين والعديد من دول العالم بالتوصل إلى اتفاق مؤقت للهدنة في غزة شاملًا عملية تبادل الأسرى بين الجانبين.

اللجنة الوزارية

وكانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة ببلورة موقف دولي قد زارت كلاًّ من الصين وروسيا وعقدت لقاءات مع وزيري الخارجية في البلدين في إطار تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية التي استضافتها الرياض لحث المجتمع الدولي على الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

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دعوة الصين

وبعد زيارة اللجنة الروسية لبكين، دعا رئيس الصين شي جين بينغ، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام أكثر موثوقية لبناء توافق دولي للسلام والعمل نحو إيجاد حل مبكر للقضية الفلسطينية يتسم بالشمول والعدل والاستدامة.

وقال شي “نظرا للظروف الراهنة فإن الدعوة إلى العدالة والسلام بشأن القضية الفلسطينية – الإسرائيلية مهمة جدا وتأتي في توقيتها المناسب للغاية”.

ترحيب روسيا

بدورها أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن بلادها ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام.

تفاصيل وقف إطلاق النار

ويتضمن الاتفاق النص على وقف إطلاق النار من الطرفين، وقف حركة الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة وإدخال 300 من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

كما تضمن الاتفاق النص على إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء فلسطين المعتقلين في السجون الإسرائيلية دون سن 19 عاماً.

وقف حركة الطيران

وكذلك وقف حركة الطيران الإسرائيلي في جنوب القطاع على مدار الأربعة أيام مع وقف حركة الطيران الإسرائيلي في الشمال لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وخلال فترة الهدنة يلتزم الجيش الإسرائيلي، بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة، مع ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

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