ترقية 717 فرداً من منسوبي الدفاع المدني

أصدر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قراراً يقضي بترقية (717) فرداً كلاً إلى الرتبة التي تلي رتبته.

الترقية تشمل جميع الرتب

وشملت الترقية جميع الرتب والتخصصات، ورفع اللواء الفرج الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على ما يحظى به الدفاع المدني من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل حافزًا أساسيًا للارتقاء بأدائهم، راجيًا لمن شملتهم الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن.