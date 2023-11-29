الجمهور مودعًا عبدالله الجربوع: 50 عامًا في خدمة الهلال زيدان يحدد موعد عودته للتدريب ترقية 717 فرداً من منسوبي الدفاع المدني وظائف إدارية شاغرة لدى مطارات جدة ديربي الهلال والنصر يجذب أنظار العالم إلى الرياض نيوم تعلن عن “سيرانا”.. وجهة سياحية جديدة وبيئة مثالية للحياة الفاخرة الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف أئمة ومؤذنين الأهلي يسعى لاستعادة توازنه ضد أبها هل ورقة العمل الحر تؤثر على دعم حساب المواطن؟ خطة جديدة من الاتحاد لضم محمد صلاح
أصدر مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، قراراً يقضي بترقية (717) فرداً كلاً إلى الرتبة التي تلي رتبته.
وشملت الترقية جميع الرتب والتخصصات، ورفع اللواء الفرج الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة على ما يحظى به الدفاع المدني من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل حافزًا أساسيًا للارتقاء بأدائهم، راجيًا لمن شملتهم الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن.