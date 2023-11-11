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أعلن بدء التصويت لاختيار النجوم

تركي آل الشيخ يطلق تطبيق JOY AWARDS

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
تركي آل الشيخ يطلق تطبيق JOY AWARDS
المواطن - فريق التحرير

أعلن المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن بدء التصويت على اختيار النجوم والأعمال المرشحة للفوز بجوائز “Joy Awards” في نسختها لهذا العام، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 المقامة تحت شعار Big Time.

ويتم التصويت من خلال التطبيق الخاص للجائزة المتوفر على الهواتف الذكية للمستخدمين، عبر الرابط، داعيًا الجمهور العربي لاختيار نجومهم وأعمالهم المفضّلة لعام 2023 ضمن فئات الجوائز، والتي تشمل 5 فئات هي: السينما، والموسيقى، والمؤثرين، والرياضة، والمسلسلات.

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جائزة Joy Awards

وتشكل جائزة “Joy Awards” قيمة لدى النجوم المرشحين للفوز بالجوائز، إذ ينظر لها على أنها نسخة عربية تنافس جوائز عالمية أخرى كجائزة الأوسكار العالمية التي يتنافس عليها فنانون عالميون، إضافة إلى أنها تشكل أرقى الجوائز العربية التي تقدم للفائزين باعتبارها اعترافًا جماهيريًا بالتميز في الإنجازات الفنية والرياضية ومجالات التأثير، الأمر الذي صنع منها أهمية كبيرة لاعتمادها على تصويت الجمهور دون أية معايير أخرى من جهات تحكيمية.

معيار تفضيلات الجمهور

ويقام حفل توزيع جائزة “Joy Awards” في العاصمة الرياض التي يتوافد إليها الفنانون كل عام، إلى جانب المهتمين والمختصين في المجال، وتمنح من قبل الهيئة العامة للترفيه لمستحقيها بناء على تفضيلات الجمهور.

ويحتفي موسم الرياض بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تلك التذاكر الفعاليات والتجارب عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط.

 

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