تروجينا للتزلج ستكون بمثابة أرض العجائب لعشاق الألعاب الشتوية حول العالم

تقوم المملكة العربية السعودية ببناء منتجع تزلج مستقبلي في وسط الصحراء، سيكون وجهة فريدة ومميزة للتزلج لمدة ثلاثة أشهر من كل عام، بينما سيتمكن السياح في بقية الأوقات من ممارسة الرياضات المائية وركوب الدراجات الجبلية.

أرض العجائب الشتوية

وأفاد موقع “يورو نيوز”، في تقرير له بأن المشروع السياحي الضخم سيكون بمثابة أرض العجائب الشتوية، التي يتم بناؤها داخل جبال نيوم، “مدينة المستقبل”، التي تبلغ تكلفتها 461 مليار يورو (500 مليار دولار)، حيث يتم إنشاء هذا المشروع الحضري الجديد في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

وسوف تستضيف نيوم منتجع تزلج من عالم آخر يسمى تروجينا، ويتميز بمزيج من الهندسة المعمارية الحقيقية والافتراضية المذهلة، وبحيرة من صنع الإنسان ومناظر ساحرة.

الثلوج في منتجع تروجينا

وتبدو فكرة التزلج على منحدرات نيوم السعودية درب من الخيال، ولكن كلارك ويليامز، مدير التسويق والاتصالات في نيوم، يقول ليورونيوز: “إن الأمر أسهل مما يعتقده الكثيرون”. وأضاف ويليامز: “يتساءل الناس، هل هناك ثلوج في المملكة العربية السعودية؟، ولكن في الحقيقة هي أننا نحتاج فقط إلى -3 درجات مئوية لتكوين الثلوج في نيوم، ويمكننا القيام بذلك لمدة ثلاثة أشهر في العام، حيث تنخفض درجة الحرارة بشكل طبيعي إلى أقل من 0 درجة مئوية في فصل الشتاء.

وستحتوي تروجينا على 36 كيلومترًا من المنحدرات. وأوضح ويليامز: “سنستخدم في صناعة الثلج أكبر عدد ممكن من الموارد المستدامة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح”. وسنستخدم أيضًا المياه من محطة تحلية المياه الخاصة بالمشروع، ونحاول جمع أكبر قدر ممكن من المياه قدر الإمكان، وسيتم إعادة تدوير هذه المياه مرة أخرى إلى النظام الذي ينتج عنه الثلوج التي تتكون فوق منحدرات المنتجع، وفقًا لما ذكره ويليامز.

فرصة ممتعة لمحبي التزلج

بينما يوفر فصل الشتاء فرصة التزلج على منحدرات تروجينا التي يبلغ طولها 36 كيلومترًا، سيكون الناس قادرين على الاستمتاع بالبحيرة الاصطناعية وممارسة جميع أنواع الرياضات المائية هناك، بالإضافة إلى ركوب الدراجات الجبلية، خلال باقي فصول السنة.

وفي الصيف، عندما يصبح الجو حارًّا جدًّا، سيكون السكان المحليون قادرين على الاستمتاع في تروجينا، حيث يكون متوسط درجة الحرارة أقل بنحو 10 درجات عن المدن السعودية الأخرى ولا توجد رطوبة. وسيتمكن السياح والمقيمون من السباحة وممارسة الرياضات المائية في بحيرة تروجينا في فصل الصيف.

قرية جبلية كلاسيكية

ويمتلك منتجع تروجينا كل ما يمكن أن يجده السياح في قرية جبلية عادية. يقول ويليامز: “إن المفهوم الكامن وراء قرية التزلج هو أخذ ما تراه في قرية جبلية كلاسيكية ووضعه كله في مبنى واحد”. ويشمل ذلك المطاعم وحتى المنتجع الصحي الفاخر لأولئك الذين يحتاجون إلى استراحة.

ووفقًا لمدير الاتصالات والتسوق، سيشمل منتجع التزلج العديد من الفنادق التي ستكون قادرة على استضافة الزوار من كل أنحاء العالم، عندما يتم افتتاح المركز في أواخر عام 2026 أو بداية عام 2027.

مشروع نيوم السياحي الضخم

تعد تروجينا واحدة فقط من أربعة أجزاء رئيسية في نيوم. ومن المتوقع أيضًا أن تضم نيوم جزيرة سندالة الفاخرة في البحر الأحمر، الوجهة الأولى التي سيتم افتتاحها في عام 2024، وأوكساجون، وهي مدينة صناعية عائمة مستقبلية، وذا لاين، وهي مدينة يبلغ طولها 170 كيلومترًا والتي من شأنها أن تستوعب في النهاية ما يصل إلى 9 مليون ساكن.

وقال نيال جيبونز، رئيس السياحة في نيوم، ليورونيوز ترافيل: “إن نيوم هو أحد المشاريع العملاقة التي تم الإعلان عنها كجزء من رؤية ولي العهد السعودي لعام 2030”.

وأضاف: “إنها بحجم بلجيكا تقريبًا وستستقبل حوالي 3.5 مليون سائح بحلول عام 2030”.

موعد افتتاح المشروع

وفي البداية، ستركز نيوم على السياحة المحلية ثم تتوسع لاحقًا لتشمل الزوار الدوليين، حيث يأتي 60% من السياح من خارج المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، وفقًا لجيبونز.

وتخطط نيوم لتكون مدعومة بالطاقة النظيفة بنسبة 100 في المائة، وتخصيص 95 في المائة من أراضيها للطبيعة. ويقول جيبونز: إن مشاريع إعادة الحياة البرية في المنطقة قد بدأت بالفعل، حيث تم إعادة إدخال المها البري والنعام إلى الصحراء وولادة أطفالهن الأوائل هذا العام.

وستكون مدينة تروجينا TROJENA عامل جذب سياحي جديد على مدار العام، ومن المتوقع أن تغير مفهوم السياحة الجبلية، كما أنها أثارت اهتمام العالم مثلما فعل مشروع مدينة The Line.

وستتمتع تروجينا بهندسة معمارية فريدة من نوعها، حيث تتعايش مناظر نيوم الجبلية في انسجام مع مناطق الجذب السياحي التي شيدت داخلها، مما يوفر مغامرة جديدة لا مثيل لها وتجربة سياحية غامرة تجسد مستقبل المعيشة والعمل والترفيه.