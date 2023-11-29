تسببت في حيرة لهم .. الجمهور يختار الأجمل بين أهداف رونالدو وسالم الدوسري وخالد مسعد

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طرح محمد عبدالجواد، نجم النادي الأهلي والمنتخب السعودي سابقًا، سؤالًا حول الهدف الأجمل من منتصف الملعب بعدما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا من منتصف الملعب في شباك الأخدود في دوري روشن، وسالم الدوسري في شباك نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا وخالد مسعد مع المنتخب السعودي.
وقال عبدالجواد عبر حسابه في منصة “إكس”: “بدون مجاملة وبعيدًا عن الميول أيهما الأجمل والأصعب في نفس الوقت، هدف رونالدو، هدف سالم الدوسري، هدف خالد مسعد، يلا خلينا نشوف”.
واحتارت الجماهير بين الأهداف الـ3 لجمالهم، لكن فئات عريضة من الجماهير اختارت هدف خالد مسعد لكونه الأصعب.
بدون مجامله وبعيداً عن الميول ايهما الاجمل والاصعب في نفس الوقت ،،،
هدف رونالدو
هدف سالم الدوسري
هدف خالد مسعد
يللا خلينا نشوف ،،،، pic.twitter.com/41ODxlT3go
— محمد عبدالجواد (@mohdaj1313) November 29, 2023