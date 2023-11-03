الهلال يواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن ويهزم الفتح بثنائية تسريبات الرخصة المهنية تضرب شفافية ومصداقية الاختبار تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج طيران ناس يحتفل بأولى رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار
ضربت تسريبات أسئلة اختبار الرخصة المهنية الشفافية والمصداقية، وفقد الاختبار جدواه؛ ما جعله بلا جدوى في الوقت الذي تغض فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب الطرف عن عشرات الحسابات على منصة إكس والتي تروج لتسريب الأسئلة.
ورصدت “المواطن” عددًا من الحسابات تبين وجود بعض الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء تروج لتسريب الأسئلة، بل تعد المتابعين بالمزيد من الانفرادات بهدف جمع أكبر عدد من المتابعين وجني المشاهدات على حساب المصلحة العامة.
وبالرغم من أن بعض المعلمين يلهثون بحثًا عن هذه التسريبات إلا أنها في الواقع تضرب بنزاهة الاختبار وتقضي على الهدف المنشود من اختبارات الرخصة المهنية الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في أهداف الاختبار وربطه بالعلاوة السنوية، وسط مناشدات كبيرة خلال الفترة الماضية بعدم ربط الاختبار بالعلاوة لعدم جدواه وقياسه الفعلي للجهد داخل الصف الدراسي فينا طالب البعض بالمزيد من الحزم وفرض الرقابة وتتبع المتورطين في مثل هذه الأعمال التي تسيء إلى مهنة التعليم.
يذكر أنه يتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.