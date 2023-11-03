تسريبات الرخصة المهنية تضرب شفافية ومصداقية الاختبار

ضربت تسريبات أسئلة اختبار الرخصة المهنية الشفافية والمصداقية، وفقد الاختبار جدواه؛ ما جعله بلا جدوى في الوقت الذي تغض فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب الطرف عن عشرات الحسابات على منصة إكس والتي تروج لتسريب الأسئلة.

تسريبات أسئلة اختبار الرخصة المهنية

ورصدت “المواطن” عددًا من الحسابات تبين وجود بعض الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء تروج لتسريب الأسئلة، بل تعد المتابعين بالمزيد من الانفرادات بهدف جمع أكبر عدد من المتابعين وجني المشاهدات على حساب المصلحة العامة.

تقويض نزاهة الاختبارات

وبالرغم من أن بعض المعلمين يلهثون بحثًا عن هذه التسريبات إلا أنها في الواقع تضرب بنزاهة الاختبار وتقضي على الهدف المنشود من اختبارات الرخصة المهنية الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في أهداف الاختبار وربطه بالعلاوة السنوية، وسط مناشدات كبيرة خلال الفترة الماضية بعدم ربط الاختبار بالعلاوة لعدم جدواه وقياسه الفعلي للجهد داخل الصف الدراسي فينا طالب البعض بالمزيد من الحزم وفرض الرقابة وتتبع المتورطين في مثل هذه الأعمال التي تسيء إلى مهنة التعليم.

مدة سريان الرخصة

يذكر أنه يتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.