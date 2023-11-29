تسمية الجولة الـ15 من دوري روشن بجولة الرياض إكسبو 2030

قرر رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إطلاق مسمى جولة الرياض إكسبو 2030، على الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

إطلاق مسمى جولة الرياض إكسبو 2030

ولفت حساب وزارة الرياضة الرسمي عبر منصة “إكس”، إلى أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اعتمد تسمية الجولة القادمة بجولة الرياض إكسبو 2030 في دوري روشن.

ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.

انطلاقة الجولة غدًا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات جولة الرياض إكسبو 2030 م ، مساء يوم غد الخميس، بـ3 مواجهات، حيث يلعب أبها ضد الأهلي، ويستضيف الرياض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم.

وتُختتم مباريات الغد في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي، عند الساعة التاسعة مساء، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات الغد، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ38 نقطة، ثم النصر بـ34 نقطة، يليه الأهلي برصيد 27 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد والتعاون، ثم الفتح بـ24 نقطة.

ويقع الاتفاق بالمركز السابع برصيد 23 نقطة، ثم الفيحاء والوحدة برصيد 19 نقطة، ثم ضمك بـ18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، يليه الرياض بـ14 نقطة، الخليج وأبها بـ13 نقطة، ثم الأخدود 10 نقاط، الرائد 9 نقاط، والحزم 7 نقاط.