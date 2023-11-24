تشافي يكشف حقيقة اقتراب جوندوجان من الهلال

رد المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، على حقيقة ما تردد حول اقتراب الألماني إيلكاي جوندوجان من الانضمام لنادي الهلال في يناير المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية أن النجم الألماني من أصول تركية يرغب في مغادرة برشلونة واللعب في دوري روشن مع تكرار تجربة الفرنسي كريم بنزيما والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تشافي عن جوندوجان

وعلق تشافي قبل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو غدًا في الدوري الإسباني: “اللاعب مستمر معنا ويبحث عن منزل في برشلونة كيف يذهب لـ دوري روشن ؟!، شكرًا لكم”.

أزرق الرياض كان قد دخل في منافسة مع جاره النصر بحسب التقارير، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب الألماني الذي رفض قبول عرض مانشستر سيتي من أجل التجديد بعد نهاية موسم 2022/ 2023.

وكان جوندوجان انضم لنادي برشلونة في صيف 2023 قادمًا من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.