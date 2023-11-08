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بعد الخسارة من فريق شاختار

تشافي يهاجم لاعبي برشلونة: أين كان عقلكم ؟!

الأربعاء ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
تشافي يهاجم لاعبي برشلونة: أين كان عقلكم ؟!
المواطن - فريق التحرير

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هاجم المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، لاعبي فريقه وذلك بعد الخسارة مساء الثلاثاء بهدف دون رد أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تعليق تشافي

وقال تشافي عقب الخسارة من شاختار: “أين كانت عقول لاعبي فريقي في المباراة؟، لا يزال التأهل بأيدينا ولست قلقًا بشأن المباراة ضد بورتو البرتغالي”.

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وتابع تشافي: “الفريق يعاني يجب علي ضبط الكثير من الأمور”.

شاختار ضد برشلونة

شاختار ضد برشلونة

وفي مباراة البارشا ضد شاختار، كان اللاعب دانيلو سيكان سجل الهدف الوحيد لنادي شاختار في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء.

وفي الشوط الثاني من مباراة شاختار ضد البارشا لم يتمكن نادي برشلونة من تسجيل أي أهداف، لتنتهي مباراة شاختار ضد برشلونة، بفوز شاختار بهدف دون رد.

ويتواجد البارشا في المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، أما نادي شاختار فوصل رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في المركز الثالث.

شاختار ضد برشلونة

وتُستكمل مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023/ 2024، اليوم الأربعاء بإقامة 8 مباريات.

في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً تُقام مباراتا “ريال سوسيداد الإسباني ضد بنفيكا البرتغالي” و”نابولي الإيطالي ضد يونيون برلين الألماني”.

وفي تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية تُقام مباريات “آرسنال الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني” و”أيندهوفن الهولندي ضد لانس الفرنسي” و”ريال مدريد الإسباني ضد سبورتينج براجا البرتغالي” و”بايرن ميونخ الألماني ضد غلطة سراي التركي” و”ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد إنتر ميلان الإيطالي” و”كوبنهاجن الدنماركي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي”.

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