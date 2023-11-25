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في الجولة الـ14 من دوري روشن

تشكيلة مباراة الأهلي والشباب

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ مساءً
تشكيلة مباراة الأهلي والشباب
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدربان، الألماني ماتياس يايسله والكرواتي إيجور بيسكان عن تشكيلة مباراة الأهلي والشباب والتي تنطلق بعد قليل في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الأهلي والشباب

وجاء تشكيل الراقي مكونًا من: ” إدوارد ميندي، بسام الحريجي، إيبانيز، عبدالباسط هندي، عبدالله العمار، فرانك كيسيه، محمد المجحد، رياض محرز، فيجا، ماكسيمين، فراس البريكان”.

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بينما جاء تشكيل نادي الشباب مكونًا من: ” كيم سيونج جو، فواز الصقور، إياجو سانتوس، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور”.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للظهور بشكل مميز ضد الشباب اليوم، وتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

تشكيل الأهلي

ترتيب الأهلي والشباب دوريًا

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

ويبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فوز غائب أمام نظيره الشباب في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يعود آخر انتصار إلى مواجهة الدور الثاني في موسم 2018\ 2019، عندما فاز برباعية دون رد.

ولعب الفريقان 6 مرات في الدوري السعودي للمحترفين بعد ذلك، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 3 مباريات، ولم يتواجها الموسم الماضي لهبوط الراقي لدوري يلو.

تشكيل الشباب

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