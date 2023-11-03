Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج Icon طيران ناس يحتفل بأولى رحلاته المباشرة بين ألماتي وجدة Icon فعلة متداولة تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب Icon ريمونتادا الطائي تمنحه 3 أهداف ضد الفيحاء بالشوط الأول Icon الفتح يتأخر أمام الهلال بهدف ميتروفيتش في الشوط الأول Icon البحث عن كنز موسم الرياض والجائزة مليون دولار Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة جدة Icon موعد مباريات الأحد في دوري روشن Icon بالأرقام .. مراد باتنا يُسبب أزمة لـ الفتح Icon العاصفة سياران تعطل النقل في دول أوروبية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ12 من دوري روشن

تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والكرواتي إيجور بيسكان تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب، التي تنطلق- بعد قليل- ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والشباب

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، لويز فيليبي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.

قد يهمّك أيضاً
الجوازات لجميع المواطنين: تأكدوا من مدة صلاحية الجواز قبل السفر

الجوازات لجميع المواطنين: تأكدوا من مدة صلاحية الجواز قبل السفر

بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي

بنكهة صربية .. الهلال يُنهي الشوط الأول بثنائية في الأهلي

أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جو، فواز الصقور، نادر الشراري، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو”.

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الاتحاد والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

الاتحاد ضد الشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

ويدخل الشباب والاتحاد مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث تعثر الليوث بالخسارة ضد أبها، فيما تغيب الانتصارات عن العميد آخر 4 جولات، ليتراجعا في الترتيب.

الاتحاد ضد الشباب - خالد الغامدي

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن الأداء تحسن مع المدرب الكرواتي بيسكان.

بينما يعتمد نونو سانتو على خبرات لاعبيه، لتحقيق الفوز في مباراة الشباب والاتحاد، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، وابتعد عن المراكز المتقدمة.

الاتحاد ضد الشباب - بانيجا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك
العالم

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

العالم
بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية الحدث الأكبر من نوعه عالمياً
السعودية اليوم

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية...

السعودية اليوم
اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11
آخر الاخبار

كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11

آخر الاخبار
نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة
العالم

نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على...

العالم
كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !
الرياضة

كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !

الرياضة
فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر السعودي للقانون
السعودية اليوم

فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر...

السعودية اليوم