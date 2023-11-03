كشف المدربان، البرتغالي نونو سانتو والكرواتي إيجور بيسكان تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب، التي تنطلق- بعد قليل- ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مباراة الاتحاد والشباب

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، لويز فيليبي، حسن كادش، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، سلطان الفرحان، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، حمدالله، كريم بنزيما”.

أما تشكيل الشباب فجاء مكونًا من: “كيم سيونج جو، فواز الصقور، نادر الشراري، رومان سايس، حمد اليامي، جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، فهد المولد، يانيك كاراسكو”.

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة الاتحاد والشباب، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز السادس برصيد 21 نقطة.

ويدخل الشباب والاتحاد مباراة اليوم بهدف تصحيح المسار في دوري روشن السعودي، حيث تعثر الليوث بالخسارة ضد أبها، فيما تغيب الانتصارات عن العميد آخر 4 جولات، ليتراجعا في الترتيب.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن الأداء تحسن مع المدرب الكرواتي بيسكان.

بينما يعتمد نونو سانتو على خبرات لاعبيه، لتحقيق الفوز في مباراة الشباب والاتحاد، ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، وابتعد عن المراكز المتقدمة.