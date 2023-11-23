تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الاتفاق

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تنطلق غدًا مباريات الجولة الـ 14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 4 مباريات وهم “الاتفاق ضد الاتحاد” و”التعاون ضد الرياض” و”النصر ضد الأخدود” و”الطائي ضد الرائد”.
وتنطلق مباراة الاتفاق ضد العميد غدًا في السادسة مساءً بتوقيت المملكة حيث سيكون تشكيل العميد المتوقع مكونًا من: “بنزيما، حمدالله، صالح العمري، الفرحان، فابينيو، كورونادو، الشنقيطي، فيليبي، كادش، بامسعود، جروهي”.
وجاء ترتيب دوري روشن قبل انطلاق مباريات الجولة الـ14 كالتالي: ”الهلال في الصدارة برصيد 35 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 31 نقطة، الأهلي ثالثًا برصيد 26 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 24 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 24 نقطة، الاتفاق سابعًا برصيد 21 نقطة، الفيحاء ثامنًا برصيد 16 نقطة، الوحدة تاسعًا برصيد 16 نقطة، ضمك عاشرًا برصيد 15 نقطة، الشباب في المركز الـ11 برصيد 15 نقطة، ويتواجد الخليج في المركز الـ12 في ترتيب الدوري السعودي 2023، برصيد 13 نقطة، أبها في المركز الـ13 برصيد 13 نقطة، الرياض في المركز الـ14، برصيد 12 نقطة، ، الطائي في المركز الـ15 في ترتيب دوري روشن برصيد 11 نقطة، الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط، الرائد في المركز الـ17 برصيد 9 نقاط، الحزم في المركز الـ18 والأخير برصيد 7 نقاط”.