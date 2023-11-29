تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الخليج

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مساء غدٍ، مباراة الاتحاد والخليج والتي تنطلق في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الاتحاد ضد الخليج

وتنطلق المباراة غدًا بين الفريقين في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، كما تُنقل المباراة عبر قنوات SSC.

وسيكون تشكيل العميد المتوقع مكونًا من: “مارسيلو جروهي، مهند الشنقيطي، فيليبي، كادش، بامسعود، الغامدي، فابينيو، العمري، بنزيما، العبود، حمدالله”.

وكان العميد تأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، قبل مواجهة فريق الخليج، حيث تأهل نمور جدة بعد الفوز على نادي أجمك الأوزبكي بنتيجة 2- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفي العميد في الشوط الأول بالدقيقتين الـ 30 والـ43.

وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب بواكبي الفارق لنادي أجمك محرزًا الهدف الوحيد للفريق الأوزبكي في الدقيقة الـ79.