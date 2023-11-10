تشكيل الاتحاد لمواجهة أبها

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كشف المدرب حسن خليفة، المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، عن تشكيل العميد لمواجهة نادي أبها اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن.
وجاء تشكيل العميد مكونًا من: “مارسيلو جروهي، حسن كادش، لويز فيليبي، أحمد بامسعود، مهند الشنقيطي، فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، رومارينيو، إيجور كورونادو، كريم بنزيما”.
وكان مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، قرر إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو من تدريب الفريق الكروي الأول بعد الخسارة يوم الاثنين الماضي من فريق القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا.
يذكر أن سانتو كان فاز بلقبي دوري روشن والسوبر السعودي مع الاتحاد في الموسم الماضي.