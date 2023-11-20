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غدًا في تصفيات مونديال 2026

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لـ مباراة الأردن

الإثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لـ مباراة الأردن
المواطن - فريق التحرير

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يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب الأردن غدًا في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية في العاصمة الأردنية عمّان، كما تُعرض عبر قناة SSC، وقناة الكأس القطرية.

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التشكيل المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من “محمد العويس في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، فيصل الغامدي، مختار علي، عباس الحسن، معاذ فقيهي، صالح الشهري، محمد مران”.

وكان المنتخب السعودي، فاز على المنتخب الباكستاني في الجولة الأولى يوم الخميس الماضي برباعية دون رد، أما المنتخب الأردني فتعادل مع منتخب طاجيكستان بهدف لكل فريق.

المنتخب السعودي في 13 مباراة افتتاحية

جدير بالذكر أن الأخضر كان فاز على منتخب باكستان في مباراته رقم 13 في افتتاح تصفيات المونديال، حيث سبق للأخضر أن خاض 13 لقاء في افتتاح التصفيات فاز في 11 لقاء وتعادل في اثنتين.

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