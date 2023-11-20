تشكيل المنتخب السعودي المتوقع لـ مباراة الأردن تجمع القصيم الصحي يطلق عربة العيادات الطبية المتنقلة تعليم الرياض يجري المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية القبض على شخص لترويجه 14.5 كجم حشيش مخدر بالرياض وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة موعد مباراة السعودية والأردن والقنوات الناقلة لقطات لهطول الأمطار وجريان السيول بمكة والشرقية خطأ شائع يرفع مخاطر الإصابة بسرطان الجلد في الشتاء الزكاة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة البحر الأحمر الدولية تحقق رقمًا قياسيًا في تصنيف LEED
يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب الأردن غدًا في تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وتبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت السعودية في العاصمة الأردنية عمّان، كما تُعرض عبر قناة SSC، وقناة الكأس القطرية.
وسيكون التشكيل المتوقع للأخضر مكونًا من “محمد العويس في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، فيصل الغامدي، مختار علي، عباس الحسن، معاذ فقيهي، صالح الشهري، محمد مران”.
وكان المنتخب السعودي، فاز على المنتخب الباكستاني في الجولة الأولى يوم الخميس الماضي برباعية دون رد، أما المنتخب الأردني فتعادل مع منتخب طاجيكستان بهدف لكل فريق.
جدير بالذكر أن الأخضر كان فاز على منتخب باكستان في مباراته رقم 13 في افتتاح تصفيات المونديال، حيث سبق للأخضر أن خاض 13 لقاء في افتتاح التصفيات فاز في 11 لقاء وتعادل في اثنتين.