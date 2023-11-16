Icon

ثنائية رونالدو وتاليسكا الأفضل بدوري روشن Icon صالح الشهري يهز شباك باكستان مبكرًا Icon ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم Icon تبرعات ساهم لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تتجاوز نصف مليار ريال Icon فيجا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي Icon إعلان أسماء المسرحيات المتأهلة لمهرجان الرياض للمسرح Icon سبب استبعاد عبدالإله العمري من مباراة السعودية وباكستان Icon تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة باكستان Icon إغلاق بوليفارد وورلد اليوم بسبب الأحوال الجويّة Icon فيلم حوجن في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في تصفيات كأس العالم 2026

تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة باكستان

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة باكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيلة الأخضر لمواجهة منتخب باكستان بعد قليل في الأحساء، وذلك في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

تشكيل المنتخب السعودي

وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، فيصل الغامدي، مختار علي، عباس الحسن، معاذ فقيهي، صالح الشهري، محمد مران”.

قد يهمّك أيضاً
استقرار أسعار النفط فوق 82 دولارًا للبرميل

استقرار أسعار النفط فوق 82 دولارًا للبرميل

علماء يحذرون من تفشي فطريات قاتلة

علماء يحذرون من تفشي فطريات قاتلة

وتُعد مواجهة باكستان، هي المباراة رقم 13 الافتتاحية للأخضر في تصفيات المونديال، حيث قبل مواجهة باكستان خاض الأخضر 12 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في اثنتين.

تشكيل المنتخب السعودي تشكيل المنتخب السعودي

وتنطلق مباراة الأخضر ضد باكستان اليوم في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS TWO HD وقناة SSC HD.

وشهدت قائمة الأخضر، استبعاد أكثر من لاعب أساسي، وفي مقدمتهم؛ محمد كنو “الهلال”، سلطان الغنام “النصر” وفراس البريكان “الأهلي”، ما عرض مانشيني لانتقادات قوية، بسبب اختياراته الحالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023
الرياضة

لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في...

الرياضة
تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد...

السعودية اليوم
تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل
الرياضة

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

الرياضة
تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي
العالم

تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب...

العالم
استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة
العالم

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

العالم
وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

وظائف
الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع
آخر الاخبار

الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم...

آخر الاخبار