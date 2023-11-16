تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة باكستان

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كشف المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيلة الأخضر لمواجهة منتخب باكستان بعد قليل في الأحساء، وذلك في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وجاء تشكيل الأخضر مكونًا من: “محمد العويس في حراسة المرمى، حسان تمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، فيصل الغامدي، مختار علي، عباس الحسن، معاذ فقيهي، صالح الشهري، محمد مران”.
وتُعد مواجهة باكستان، هي المباراة رقم 13 الافتتاحية للأخضر في تصفيات المونديال، حيث قبل مواجهة باكستان خاض الأخضر 12 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في اثنتين.
وتنطلق مباراة الأخضر ضد باكستان اليوم في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، كما تُنقل المباراة عبر قنوات ALKASS TWO HD وقناة SSC HD.
وشهدت قائمة الأخضر، استبعاد أكثر من لاعب أساسي، وفي مقدمتهم؛ محمد كنو “الهلال”، سلطان الغنام “النصر” وفراس البريكان “الأهلي”، ما عرض مانشيني لانتقادات قوية، بسبب اختياراته الحالية.