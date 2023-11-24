تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الأخدود

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر، لمواجهة نادي الأخدود اليوم في الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيكون التشكيل المتوقع لأصفر الرياض مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، محمد آل فتيل، أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، سامي النجعي، أوتافيو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.

وكان نواف العقيدي قد تعرض للإصابة خلال تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في فترة التوقف الدولي، حيث شعر بآلام في الكتف، الأمر الذي أثار قلق جماهير النصر، خوفًا من غيابه عن المشاركة في المباريات المقبلة.

وقبل المواجهة المرتقبة، يتواجد النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود في المركز الـ16 برصيد 10 نقاط.