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في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٠ مساءً
تشكيل ليفربول لمواجهة برينتفورد
المواطن - فريق التحرير

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كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق برينتفورد في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول ضد برينتفورد

وجاء تشكيل الريدز مكونًا من: “أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس، جاكبو، سوبوسلاي، صلاح، جوتا، نونيز”.

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ليفربول في الدوري الأوروبي
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

وكانت مباريات أمس السبت في الجولة الـ12 انتهت بفوز وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 2-1، وفاز آرسنال على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف، وفاز إيفرتون على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، وفاز بورنموث على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

وتُختتم الجولة الـ12 من البريميرليج اليوم الأحد بإقامة 5 مباريات وهم ” أستون فيلا ضد فولهام” و ” ليفربول ضد برينتفورد” و ” وست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست” و ” برايتون ضد شيفيلد يونايتد” و ” تشيلسي ضد مانشستر سيتي”.

 

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