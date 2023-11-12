تشكيل مباراة تشيلسي ضد مان سيتي

كشف المدربان، الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو والإسباني بيب جوارديولا تشكيلة مباراة تشيلسي ضد مان سيتي في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشيلسي ضد مان سيتي

وجاء تشكيل تشيلسي مكونًا من: ” سانشيز، جيمس، ديساسي، تياجو سيلفا، كوكوريلا، إينزو، كالاجر، كايسيدو، بالمر، ستيرلينج، جاكسون”.

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون، ووكر، أكانجي، روبن دياز، جفارديول، رودريجو، بيرناردو سيلفا، فودين، دوكو، جوليان ألفاريز، هالاند”.

الجولة الـ12 بـ الدوري الإنجليزي

وكانت مباريات أمس السبت في الجولة الـ12 انتهت بفوز وولفرهامبتون على توتنهام بنتيجة 2-1، وفاز آرسنال على بيرنلي بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على لوتون تاون بهدف، وفاز إيفرتون على كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدفين، وفاز بورنموث على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد.

وتُقام حاليًا مباريات ” أستون فيلا ضد فولهام” و ” ليفربول ضد برينتفورد” و ” وست هام يونايتد ضد نوتنجهام فورست” و ” برايتون ضد شيفيلد يونايتد”، بينما تُختتم مباريات الجولة الـ12 بلقاء بين تشيلسي ومانشستر سيتي.