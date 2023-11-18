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في تصفيات يورو 2024

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة جبل طارق
المواطن - محمد سمعه

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كشف المدرب الفرنسي ديديه ديشان المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ منتخب فرنسا عن تشكيلة فريقه لمواجهة منتخب جبل طارق بعد قليل في الجولة التاسعة من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

أوراق منتخب فرنسا 

وجاء تشكيل منتخب فرنسا مكونًا من: ” ماينان في حراسة المرمى، كلاوس، توديبو، أوباميكانو، ثيو هيرنانديز، زايري إيميري، رابيو، كومان، جريزمان، مبابي، ماركوس تورام”.

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التعاون يعاود تدريباته

وقبل المباراة، يتواجد المنتخب الفرنسي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، منتخب جبل طارق يتذيل المجموعة برصيد صفر من النقاط في المركز الخامس.

تشكيل منتخب فرنسا

وكانت مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024، انتهت بتعادل أرمينيا وويلز بهدف لكل فريق، وفازت روسيا البيضاء على أندورا بهدف دون رد، وفازت كرواتيا على لاتفيا بثنائية دون رد.

وبدأت مباريات الجولة التاسعة من أول أمس، حيث فازت إسبانيا على قبرص بثلاثية لهدف، وتعادلت بلغاريا مع المجر بنتيجة 2-2، وفازت النمسا على إستونيا بهدفين دون رد، وفازت أذربيجان على السويد بثلاثية دون رد، وتعادلت جورجيا مع إسكتلندا بنتيجة 2-2، وفازت لوكسمبورج على البوسنة برباعية لهدف، وفازت البرتغال على ليشتنشتاين بثنائية دون رد، وفازت سلوفاكيا على آيسلندا برباعية مقابل هدفين، وفاز منتخب الجبل الأسود على ليتوانيا بهدفين دون رد.

وكانت مباريات أمس الجمعة في تصفيات اليورو، انتهت بفوز كازاخستان على سان مارينو بثلاثية لهدف، وتعادلت مولدوفا مع ألبانيا بهدف لكل فريق، وفازت فنلندا على إيرلندا الشمالية برباعية دون رد، وفازت الدنمارك على سلوفينيا بثنائية لهدف، وتعادلت بولندا مع التشيك بهدف لكل فريق، وفازت إنجلترا على مالطة بثنائية دون رد، وفاز منتخب إيطاليا على مقدونيا الشمالية بخماسية مقابل هدفين.

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