Icon

تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة الخليج Icon نادي الصقور يتوّج الفائزين في أول أشواط سباق الملواح Icon الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي Icon أنجلينا جولي تنشر لقطة من مخيم جباليا Icon عشرات الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء بغزة Icon الهلال يواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن ويهزم الفتح بثنائية Icon تسريبات الرخصة المهنية تضرب شفافية ومصداقية الاختبار Icon تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب Icon لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ Icon القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
غدًا في الجولة الـ12 بدوري روشن

تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة الخليج

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة الخليج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى الفريق الكروي الأول في نادي النصر غدًا للفوز على نادي الخليج، وذلك من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى 4 نقاط.

ويتواجد الفريق الكروي الأول بـ النصر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي الهلال، حيث إن فوز النصر غدًا سيقلص الفارق لـ 4 نقاط بينه وبين الهلال.

قد يهمّك أيضاً
الثنائية الرابعة لـ تاليسكا بالقدم والرأس

الثنائية الرابعة لـ تاليسكا بالقدم والرأس

حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72

حساب المواطن: ترقبوا نتائج الأهلية للدفعة 72

نادي النصر ضد الخليج

وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكونًا من: “نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، لابورت، نواف بوشل، سيكو فوفانا، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، تاليسكا، ماني، رونالدو”.

الفيحاء ضد النصر

يذكر أن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، سوف تُستكمل غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

وتُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.

النصر ضد الفيحاء - 052

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك
العالم

بالفيديو.. إعصار ليديا يجتاح سواحل المكسيك

العالم
بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية الحدث الأكبر من نوعه عالمياً
السعودية اليوم

بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية...

السعودية اليوم
اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة المجالات وإنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية
السعودية اليوم

اتفاق سعودي كوري على التعاون في كافة...

السعودية اليوم
وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11
آخر الاخبار

كريم بنزيما يخطف نجومية الجولة الـ11

آخر الاخبار
نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على غزة
العالم

نتنياهو يخسر شعبيته رغم وحشية الهجوم على...

العالم
كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !
الرياضة

كوليبالي: نيمار ليس مغرورًا ولكن !

الرياضة
فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر السعودي للقانون
السعودية اليوم

فرصة كبرى لمناقشة أحدث الممارسات في المؤتمر...

السعودية اليوم