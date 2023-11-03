تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة الخليج

يسعى الفريق الكروي الأول في نادي النصر غدًا للفوز على نادي الخليج، وذلك من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى 4 نقاط.

ويتواجد الفريق الكروي الأول بـ النصر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي الهلال، حيث إن فوز النصر غدًا سيقلص الفارق لـ 4 نقاط بينه وبين الهلال.

نادي النصر ضد الخليج

وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكونًا من: “نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، لابورت، نواف بوشل، سيكو فوفانا، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، تاليسكا، ماني، رونالدو”.

يذكر أن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، سوف تُستكمل غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.

وتُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.