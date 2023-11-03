تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة الخليج نادي الصقور يتوّج الفائزين في أول أشواط سباق الملواح الفيحاء ينجو من الخسارة بثلاثية ضد الطائي أنجلينا جولي تنشر لقطة من مخيم جباليا عشرات الشهداء والجرحى بعد قصف الاحتلال بوابة مجمع الشفاء بغزة الهلال يواصل انفراده بـ صدارة دوري روشن ويهزم الفتح بثنائية تسريبات الرخصة المهنية تضرب شفافية ومصداقية الاختبار تشكيلة مباراة الاتحاد والشباب لقطات جوية مبهرة لالتقاء شعيب الحسكي مع مرخ القنوات الناقلة لـ مباراة النصر ضد الخليج
يسعى الفريق الكروي الأول في نادي النصر غدًا للفوز على نادي الخليج، وذلك من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى 4 نقاط.
ويتواجد الفريق الكروي الأول بـ النصر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر نادي الهلال، حيث إن فوز النصر غدًا سيقلص الفارق لـ 4 نقاط بينه وبين الهلال.
وسيكون تشكيل النصر المتوقع مكونًا من: “نواف العقيدي، أليكس تيليس، عبدالإله العمري، لابورت، نواف بوشل، سيكو فوفانا، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش، تاليسكا، ماني، رونالدو”.
يذكر أن مباريات الجولة الـ12 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، سوف تُستكمل غدًا السبت بإقامة 3 مباريات.
وتُلعب مباراة “أبها ضد الأخدود” في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وفي التاسعة مساءً تُقام مواجهتا “النصر ضد الخليج” و”الاتفاق ضد الرائد”.