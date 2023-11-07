تشيلسي يحسم ديربي لندن برباعية في توتنهام

حقق الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي فوزًا كبيرًا على مضيفه توتنهام هوتسبير برباعية لهدف في الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

توتنهام ضد تشيلسي

فريق توتنهام كان بادر بالتسجيل عبر اللاعب السويدي كولوسيفسكي في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة الـ35 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب كول بالمر في إحراز هدف التعادل للبلوز في الدقيقة الـ35.

وفي الشوط الثاني، سجل البلوز 3 أهداف عبر النجم السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقائق الـ 75 والـ94 والـ97.

توتنهام في الوصافة

وبعد الفوز، أصبح رصيد البلوز 15 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 26 نقطة في المركز الثاني.

وكانت مباريات السبت الماضي في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على فولهام بهدف دون رد، بينما تعادل إيفرتون مع برايتون بهدف لكل فريق، وفاز كريستال بالاس على بيرنلي بثنائية دون رد، بينما فاز شيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون بثنائية لهدف، وفاز برينتفورد على وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدفين، وفاز مانشستر سيتي على بورنموث بسداسية لهدف، وفاز نيوكاسل على آرسنال بهدف.

وفي مباريات أول أمس الأحد، فاز نوتنغهام على أستون فيلا بهدفين دون رد، وتعادل لوتون مع ليفربول بهدف لكل فريق.

وفي ختام مباريات الجولة الـ11 أمس الاثنين، فاز تشيلسي على توتنهام برباعية لهدف.