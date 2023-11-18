تصرف صادم من راموس مع جماهير ريال مدريد

أثار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية، الإسباني سيرجيو راموس، حالة من الجدل بتصرفه تجاه قميص فريقه السابق ريال مدريد.

تصرف غريب مع قميص الريال

ونشرت صحيفة “آس” الإسبانية، مقطع فيديو لراموس في سيارته، وقع خلاله على قمصان لإشبيلية وباريس سان جيرمان، فيما رفض التوقيع على قميص ريال مدريد، وأبعده بيده خارج السيارة مرتين.

ولاقى تصرف المدافع الإسباني، غضبًا كبيرًا من جماهير ريال مدريد، حيث تداولته عبر منصة “إكس”، وطلبت منه توضيحًا على تصرفه الصادم بعدم التوقيع على القميص.

وكان راموس قد عاد إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية بعد 18 عامًا على رحيله، حيث انضم إليه في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، لمدة موسم رياضي واحد.

راموس مع ريال مدريد

وانضم المدافع الإسباني المخضرم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد قادمًا من إشبيلية في صيف عام 2005، قبل أن يُغادر المرينغي في صيف 2021، وانضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وحقق راموس العديد من البطولات مع ريال مدريد، ومنها؛ الدوري الإسباني 5 مرات، كأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وتوج بـ4 ألقاب من كل من؛ دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية.