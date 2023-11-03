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تصرف غريب من رجل طلق زوجته فتزوجها زميله

الجمعة ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
تصرف غريب من رجل طلق زوجته فتزوجها زميله
المواطن - فريق التحرير

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كشف فواز اللعبون عن تصرف غريب قام به أحد الأشخاص بعدما طلق زوجته وتزوجها زميل له في العمل مستنكرًا قيام الزوج الأول بهذا السلوك.

وقال اللعبون: زوج طلق زوجته، وتزوجها زميله، ويفطران مع بعض أحيانًا، وقد يتزاوران! وتابع: عجزت عن استيعاب الأمر! لا أتخيل أن أتزوج مطلقة، وأزامل زوجها، ويزورني في بيتي، ويشرب قهوة طليقته، ثم تطوف به الذكريات!

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وحاول الرمز لطرفي القصة فقال: اسمي قدموس لا فادي! أشعر أني سأخنقه أو يخنقني! وسأل الجماهير: هل شعوري في محله؟ أو أراجع طبيب شعور؟

الطلاق شرع الله

وقد انقسم المتابعون بين مؤيد ومعارض لما طرحه اللعبون حيث قال صاحب حساب باسم محمد عبده: “لا أجدُ حرجًا في أمرٍ أباحه لنا ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي.. إلى آخر الحديث، وليس أحدًا من خلق الله أغير من الله، وربنا الذي أباح ذلك وقضى به وقدّره. ولو شاء ربنا لجعله زواجًا لا طلاق فيه كما يقول النصارى، ولكنّ الله شرّع الطلاق وأباحه وأنزل سورةً سمّاها الطلاق، والحمد لله ربّ العالمين”.

لا تلوموا النساء

أما أبو موسى العمري فقال:” عادي واحد يقولون طلق زوجته ليتزوجها صاحبه وعطاه صاحبه لاند كروزر هدية كثير يلومون النساء ودائمًا أنا أقول المشكلة تبدأ من الرجل وهو القوام”.

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