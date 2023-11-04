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مع توقع استمرار الأمطار الغزيرة

تصوير جوي رائع يوثق جريان وادي الرمة شمال الحليفة

السبت ٤ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ مساءً
تصوير جوي رائع يوثق جريان وادي الرمة شمال الحليفة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول جريان وادي الرمة بشكل رائع شمال الحليفة جنوب غرب حائل بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الأخير.

وداي الرمة شيخ الأودية

ويعد وادي الرمة أحد الأودية الأكبر والأشهر، في المملكة بالإضافة لأهمية موقعه الذي يقطع وسط الجزيرة العربية عرضاً، ويمتد من الشمال الشرقي للمملكة حتى حدودها مع العراق ويعرف باسم شيخ الأودية لأهميته ومكانته.

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جريان معتبر

وبالأمس توقع مقدم فقرة تقويم على قناة العربية خالد الزعاق أن الوادي سيمشي “ممشى معتبر” أي أنه ينبع من الحرات إلى الثويلات مشيرًا إلى أن الحرات تشهد تدفقًا كبيرًا للمياه ما يدفع الوادي للجريان.

وأشار الزعاق إلى أن الوادي هذا العام يتحرك على 3 دفعات، الدفعة الأولى بفعل الأمطار التي هطلت قبل 6 أيام حيث تعدى الوادي عقلة الصقور فيما توالت عملية الجريان في الدفعتين الثانية والثالثة.

 

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما نبَّه مركز الأرصاد من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، على منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.

 

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