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أمطار غزيرة شهدتها الشمالية

تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم

الخميس ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو، تصويرًا جويًّا لسيول جنوب رفحاء، اليوم الخميس، بعد أمطار غزيرة شهدتها منطقة الحدود الشمالية.

وتشهد العديد من المناطق، حالة من التقلبات الجوية تتمثل في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتساقط لحبات البرد.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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