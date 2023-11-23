تصوير جوي لسيول رفحاء اليوم روبيرت ليفاندوفسكي يفوز بجائزة البيتشيشي الجماهير والنقاد: رد أنمار الحائلي على سعد اللذيذ كان شجاعًا قنبلة موقوتة لعلاج السرطان دعوة ولي العهد لوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل أجبرها على قبول الهدنة آلية رفع شكوى على شركات الطيران في السعودية غسل وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا إطلاق مهرجان الوليمة بـ 13 منطقة تُلبّي جميع الأذواق في الرياض حبس محمد رمضان بتهمة ترويج أخبار كاذبة موقف نواف العقيدي من المشاركة ضد الأخدود
أظهر مقطع فيديو، تصويرًا جويًّا لسيول جنوب رفحاء، اليوم الخميس، بعد أمطار غزيرة شهدتها منطقة الحدود الشمالية.
وتشهد العديد من المناطق، حالة من التقلبات الجوية تتمثل في هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتساقط لحبات البرد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة تبوك وأجزاء من منطقة الرياض، في حين لا يستبعد تشكل الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
شاهد📹 #تصوير_جوي
جريان شعيب المناشبي
الغربي والشرقي جنوب #رفحاء
الخميس ٩ / ٥ / ١٤٤٥
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— صالح الفريح/رفحاء (@asd99826) November 23, 2023