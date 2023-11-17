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وفق المرحلة التاسعة للربط

تطبيق الفوترة الإلكترونية لمن تتجاوز إيراداتهم 30 مليون ريال سنويًّا

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
تطبيق الفوترة الإلكترونية لمن تتجاوز إيراداتهم 30 مليون ريال سنويًّا
المواطن - فريق التحرير

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نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى- في عددها الصادر اليوم، قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23771) وتاريخ 30/ 04/ 1445هـ بشأن تطبيق المرحلة التاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية.

ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

وقد نص القرار على ما يلي:

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أولاً: على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م أو لعام 2022م (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة تاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة-، وذلك اعتبارًا من 1 يونيو 2024م وحتى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2024م.

تطبيق المعايير

ثانياً: تُخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحدّدة لذلك.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

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