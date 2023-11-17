تطبيق الفوترة الإلكترونية لمن تتجاوز إيراداتهم 30 مليون ريال سنويًّا

رد زكريا هوساوي على احتمالية مغادرته للاتحاد تطبيق الفوترة الإلكترونية لمن تتجاوز إيراداتهم 30 مليون ريال سنويًّا موعد مباريات السبت في تصفيات يورو 2024 ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل إصابة فينسيوس جونيور تثير قلق منتخب البرازيل وريال مدريد أسبوع ممطر وأجواء مميزة على الرياض والشرقية وشمال السعودية الجاسر يبحث التعاون في مجال النقل مع مسؤولي دول الكاريكوم أزمة زكريا هوساوي قد تؤدي لرحيله عن الاتحاد رقمان قياسيان لـ رونالدو بعد فوز البرتغال ضد ليشتنشتاين الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 تصل مطار العريش
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى- في عددها الصادر اليوم، قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (23771) وتاريخ 30/ 04/ 1445هـ بشأن تطبيق المرحلة التاسعة لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية.
وقد نص القرار على ما يلي: